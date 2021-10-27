Казахстанские боксеры потерпели первое поражение на чемпионате мира

27 октября 2021, 20:05
Фото: instagram/aiba_official

Первый круг мирового первенства не смог пройти Бек Нурмаганбетов, выступавший в весовой категории до 86 кг, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер, выступавший некоторое время в профессионалах, не смог справиться с бразильцем Кено Мачадо. Южноамериканец во всех трех раундах смотрелся более внушительно, и судья в итоге поднял его руку, как победителя поединка.
Тем самым Бек Нурмаганбетов стал первым представителем Казахстана, который покидает текущий чемпионат мира.

Куандык Шынасилов


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