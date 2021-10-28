Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 октября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 148. К примеру, в Алматинской области число заразившихся увеличилось на 42 человека, в Павлодарской области – на 29. Меньше всего заболевших выявлено в Мангистауской области (+13), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 130,

в городе Алматы – 226,

в городе Шымкент – 46,

в Акмолинской области – 138,

в Актюбинской области – 53,

в Алматинской области – 130,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 111,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 50,

в Карагандинской области – 140,

в Костанайской области – 126,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 252,

в СКО – 156,

в Туркестанской области – 37.

Всего в стране подтверждено 934 387 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 292,

в городе Алматы – 550,

в городе Шымкент – 54,

в Акмолинской области – 138,

в Актюбинской области – 101,

в Алматинской области – 129,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 173,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 150,

в Костанайской области – 225,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 55,

в Павлодарской области – 144,

в СКО – 118,

в Туркестанской области – 34.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 878 983 человека.