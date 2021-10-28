112 казахстанцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 октября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 28 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 270 человек (43 376+ и 5894 КВИ-), из них в стационарах находятся 8485 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 785.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 594 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 152,

• на аппарате ИВЛ – 112.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 октября 2021 года

26.10.2021 г. зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 202 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 79 116, летальных случаев – 5022, выздоровевших – 68 200.