В правила предоставления услуг ОСМС внесены изменения

Министр здравоохранения РК своим приказом от 18 октября 2021 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы по вопросам обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, даны определения "отчислений", "плательщикам отчислений", "взносы", "неработающее лицо", "лицо, занимающееся частной практикой" и т.д.

Так, указывается, что лицам, за которых не поступили отчисления или взносы в фонд медстрахования, предоставляется гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Правила ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе ОСМС дополнены следующим пунктом:

В случае отсутствия в ИС Фонда данных по категориям лиц, взносы за которых уплачиваются государством, фонд вносит их в систему в качестве потребителя на один месяц со дня обращения c предоставлением следующих подтверждающих документов:

по детям – свидетельство о рождении ребенка (либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о рождении); неработающие беременные женщины – справка по форме 031/у; зарегистрированные в качестве безработных – справка о регистрации в качестве безработного; неработающие лица (один из законных представителей ребенка), воспитывающие ребенка до достижения им возраста трех лет, – свидетельство о рождении ребенка (либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о рождении); лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком – свидетельство о рождении ребенка (либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о рождении); неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, – справку об инвалидности ребенка по утвержденной форме, свидетельство о рождении ребенка (либо справку, содержащую сведения из записей актов гражданского состояния о рождении), справку о регистрации в качестве безработного; неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства, – справку об инвалидности; неработающие кандасы – удостоверение кандаса; многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, – документ, подтверждающий награждение или получение звания многодетной матери, награждение подвеской "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получение ранее звания "Мать-героиня", награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени; инвалиды – справку об инвалидности; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования, – справку из организации среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи – справку, подтверждающую принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи; лицо, освобожденное от уплаты отчислений или взносов в соответствии с постановлением правительства или в котором работодатель не исчислял или не уплачивал отчисления или взносы на ОСМС, – один из следующих документов, подтверждающих трудовую деятельность:

- трудовая книжка;

- трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

- выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение или прекращение трудовых отношений на основе заключения или прекращения трудового договора;

- выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

- послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);

- выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

- сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

- договор о дуальном обучении;

- архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника;

- вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений.

14. получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны:

для участников Великой Отечественной войны – удостоверение ветерана ВОВ или копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий);

– удостоверение ветерана ВОВ или копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий); для инвалидов Великой Отечественной войны – удостоверение ветерана ВОВ или копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий);

– удостоверение ветерана ВОВ или копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий); для ветеранов – копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий);

– копии страницы с отметкой в удостоверении получателя пенсионных выплат по возрасту (пособий); для получателей пенсионных выплат – удостоверение получателя пенсионных выплат по возрасту/пособий.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.