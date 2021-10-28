Стали известны подробности массовой драки школьников в Алматинской области

В полиции рассказали подробности конфликта школьников в поселке Пиджим Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 27 октября в 20:00 около дома одного из участников драки собралось около 30 человек.

Группой лиц были разбиты стекла ряда частных домов, а также несколько автотранспортных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 2 УК РК ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), – отметили в ДП.

Как выяснилось, причиной драки послужила словесная перепалка, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов. В результате пострадал 16-летний подросток. Его доставили в больницу.

Кроме того, в 22:45 в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение о пожаре в одном из домов поселка.

На место пожара прибыли дежурные наряды районного отдела полиции и ОЧС района. По словам хозяйки дома, причиной возгорания явилась неисправность печной системы. Около 23.30 пожар был локализован. Пострадавших нет. Данный пожар не имеет отношения к произошедшему событию, – добавили в полиции.

Стоит отметить, что в поселке обеспечен общественный порядок, ситуация находится под контролем.