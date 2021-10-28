Конфликт школьников перерос в массовую драку в Алматинской области

В социальных сетях появились видео, которые предположительно сняты в поселке Пиджим Панфиловского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах присутствуют массовая драка школьников, десятки граждан, передвигающихся по поселку, и пожар. По официальному комментарию полиции, драка произошла между подростками.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 27 октября в центральную больницу Панфиловского района с территории школы поселка Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток, – говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка, которая произошла между учениками 9-го и 10-го классов, переросшая в драку, в которой пострадал подросток.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 106 ч. 2 УК РК, все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

С гражданами села со стороны акима района, старейшин и начальника ДП Алматинской области проведены встречи и разъяснительная работа. В настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем.

Редакция Zakon.kz запросила комментарии у местного акимата.