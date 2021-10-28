Курс доллара резко вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 427,59 тенге, поднявшись сразу на 1,55 тенге, передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,5-428,9 тенге, евро – 496,3-498,3 тенге, рос. рубль – 6,05-6,10 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 28 октября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,42%, составив $81,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 1,49% – до $82,38 за баррель.