В Алматы подросток выбросился из окна многоэтажки

Подросток выбросился из окна многоэтажки в Алматы, передает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из соцсетей. Сообщается, что ученик 8 класса Назарбаев Интеллектуальной школы выбросился из окна 11-го этажа 27 октября.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали данное происшествие.

Данный факт Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства, – отмечено в информации.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.