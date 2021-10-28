Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

28 октября 2021, 12:25
Фото: pixabay.com

Разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" - директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от COVID-19, передает Zakon.kz.

Он сообщил РИА Новости, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.

"Спутник V" вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%. (...) Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот. Александр Гинцбург

Благодаря такому способу введения препарата, как отметил разработчик "Спутника V", создается "независимый барьер", препятствующий проникновению вируса.


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