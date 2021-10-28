У сборной Казахстана по фигурному катанию новый главный тренер

Друг Дениса Тена Сергей Воронов стал главным тренером сборной Казахстана по фигурному катанию, передает Zakon.kz.

Для меня большая честь работать в Казахстане. Это большая ответственность, и мне очень приятно находиться здесь, – сказал он.

Сергей Воронов – серебряный призер чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2015 года, бронзовый призер финала Гран-при сезона 2014/2015, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года. Двукратный чемпион России (2008, 2009). Победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy 2017 года. Победитель турниров серии "Челленджер" Трофей Финляндии (2014 год) и Мемориал Непелы (2016).

Сергей Воронов родился 3 октября 1987 в Москве. Начал заниматься фигурным катанием в 1991 году. Тренировался под руководством Рафаэля Арутюняна. В 2002 году в связи с тем, что Арутюнян переехал работать в США, а 13-летний Сергей не мог поехать с ним без родителей, перебрался в Санкт-Петербург к Галине Кашиной. Позже сменил тренера, новым наставником стал Алексей Урманов. Потом тренировался у Николая Морозова.

Карьеру завершил год назад.