Памяти Дениса Тена: в Астане прошло шоу мировых звезд фигурного катания

В столице прошел гала-концерт, посвященный выдающемуся казахстанскому фигуристу Денису Тену. В мероприятии приняли участие звезды мирового фигурного катания и друзья погибшего спортсмена, передает Zakon.kz.

Со своими программами на льду выступили фигуристы Ши-Линн Бурн из Канады, Мари Пьер из Франции, передает 24kz. Номера также показали победители международного турнира Denis Ten Memorial.

"Человек, который является гордостью Казахстана, гордостью спортивного фигурного мира. Это человек, который привлекал внимание к себе не только как спортсмен, но и как общественный деятель. Благодаря ему у нас в стране работает Академия Дениса Тена, которая воспитывает молодых фигуристов". Ботагоз Алдонгарова, пресс-секретарь турнира Denis Ten Memorial

Шоу собрало около десяти тысяч зрителей, которые пришли почтить память казахстанского фигуриста.

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Заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, многократный чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен погиб 19 июля 2018 года. 25-летний фигурист скончался после ранения, которое нанесли ему преступники, пытавшиеся обворовать его авто в центе Алматы.