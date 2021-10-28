Казахстанские гимнастки попали в топ-20 мирового первенства

В Японии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

В первый день соревнований прошли квалификации в индивидуальном многоборье, а также были разыграны медали в упражнениях с обручем и мячом. Честь Казахстана защищали молодые спортсменки – Эльжана Таниева (16 лет) и Дильназ Байленова (17 лет).

Высокими результатами казахстанские гимнастки не блеснули, они не смогли пробиться в финалы. Зато продемонстрировали достойные показатели в дебютном для себя чемпионате мира. К примеру, в упражнениях с мячом обе казахстанки сумели войти в список лучшей 20-ки чемпионата мира. Эльжана Таниева заняла 15-е место, а Дильназ Байленова остановилась на 19-й строчке.

В упражнении с обручем Эльжана Таниева была на 21й позиции, а Дильназ Байленова заняла 45-е место. В индивидуальном многоборье после первого дня состязаний Таниева располагается на 18-й строчке, Байленова – на 29-й позиции.

Первые золотые медали мирового первенства достались россиянке Дине Авериной. Ей не было равных в соревнованиях с обручем и мячом.

Куандык Шынасилов