Изменились правила приема в гражданство Казахстана

28 октября 2021, 15:47
Фото: zakon.kz

Приказом министра внутренних дел РК от 18 октября 2021 года внесены изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан и восстановления в гражданстве Республики Казахстан, в том числе в упрощенном порядке, выхода из гражданства, и определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, прием ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве, в том числе в упрощенном порядке осуществляется органами внутренних дел Казахстана по месту постоянного жительства заявителя.

Решения о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве, выходе из гражданства Республики Казахстан принимается Президентом Казахстана.

Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к гражданству и утраты гражданства также подаются на имя Президента страны.

При этом решение по вопросам гражданства может быть пересмотрено Президентом РК.

Необоснованный отказ в приеме заявления по вопросам гражданства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие неправомочные действия должностных лиц, нарушающие порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу в административном (досудебном) порядке, - говорится в документе.

Рассмотрение жалобы в административном порядке производится вышестоящим административным органом (должностным лицом).

Жалоба подается в административный орган, чей административный акт или административное действие (бездействие) обжалуются.

Административный орган (должностное лицо), чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом указывается, что он вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет решение либо иное административное действие, полностью удовлетворяющего требованиям, указанным в жалобе.

Как отмечается, поступившие в органы внутренних дел РК материалы по вопросам гражданства проверяются на причину изменения гражданства и полноту анкетных сведений, правильность написания фамилии, имени и отчества заявителя и членов его семьи.

При представлении заявителем неполного пакета документов в соответствии с настоящими правилами или полноты анкетных сведений, должностное лицо в течении трех рабочих дней, направляет заявителю уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.

Если в течении трех рабочих дней со дня получения уведомления заявитель не предоставил полный пакет документов или не устранил недостатки в представленных документах, то он получит уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.

Указывается, что заявление считается принятым к исполнению со дня подачи всех необходимых документов, в анкетах-заявлениях по приему и выходу из гражданства РК проставляется соответствующая запись, которая заверяется подписью сотрудника, принявшего материал к рассмотрению.

Лицам, подавшим ходатайство о приобретении гражданства Республики Казахстан либо о выходе из гражданства, по их требованию выдается справка о приеме документов. Справка выдается департаментом полиции только после ввода сведений о лице, ходатайствующем по вопросам оформления гражданства в Единую информационную систему «Беркут» и получения результатов, - говорится в правилах.

При выдаче справок от требуются оригиналы документов, удостоверяющих личность и осуществляется сверка с копиями, приобщенными в материалах дела.

Также говорится, что рассмотрение заявлений по вопросам приема в гражданство РК и выхода из него осуществляется в течение шести месяцев со дня подачи документов, в упрощенном порядке - в течение трех месяцев.

При этом на человека, подавшего документы о приеме в гражданство РК или выходе из гражданства органы внутренних дел запрашивают сведения о наличии либо отсутствии судимости, привлечении к административной ответственности в подразделении правовой статистики и специальных учетов органов прокуратуры посредством Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов РК ( СИОПСО), проверяют по всем учетам органов внутренних дел и вводят сведения в ЕИС "Беркут".

Затем по каналам ЕИС "Беркут" направляет материалы на согласование в органы национальной безопасности РК.

При отклонении ходатайства органом внутренних дел РК предоставившим материалы о приеме в гражданство или выходе из него не позднее, чем за три рабочих дня до принятия административного акта заявителю направляется уведомление о проведении заслушивания для выражения позиции к предварительному решению по административному делу. Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания принимается решение о дальнейшем рассмотрении ходатайства, при наличии основании для отказа в приеме, в выходе из гражданства заявителю направляется справка об отказе с указанием мотива. Второй экземпляр справки приобщается к личному делу заявителя.

К ходатайству о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:

  1. анкета-заявление;
  2. автобиография;
  3. четыре фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
  4. обязательство о соблюдении условий (гражданин и государство);
  5. копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству другого государства, удостоверение лица без гражданства, свидетельство о рождении ребенка;
  6. справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом соответствующего государства (кроме лиц, указанных в части втором подпункта 1) пункта 15 настоящих Правил, письменно обратившихся в органы внутренних дел с ходатайством о приеме в гражданство РК и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решение по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства. Копия заявления об отказе от прежнего гражданства приобщаются к материалам о приеме в гражданство);
  7. документ об уплате государственной пошлины или освобождение от ее уплаты.

Помимо перечисленных документов представляют:

  • лица, отвечающие требованиям перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство РК - ходатайство профильного государственного органа;
  • лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство РК в момент подачи заявления состоящее в браке с гражданином РК, представляет нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака.
  • граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в РК и имеющие одного из близких родственников - граждан Казахстана представляют документы, удостоверяющие степень родства с ними (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и др.).

Как отмечается, документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на казахский либо русский язык.

Верность перевода с одного языка на другой свидетельствует нотариус.

Кроме того, в правила добавлен новый пункт о том, что для регистрации утраты гражданства человек, постоянно проживающий на территории РК, и принявшее гражданство другого государства, в течение 30 календарных дней подает в органы внутренних дел следующие документы:

  1. заявление о регистрации утраты гражданства РК в произвольной форме;
  2. паспорт или удостоверение личности гражданина РК (оригинал);
  3. в случае утери паспорта и (или) удостоверение личности Республики Казахстан лицо дает письменное объяснение.
  4. копия паспорта гражданина иностранного государства или документ, подтверждающий наличие иностранного гражданства.

Должностное лицо составляет протокол об изъятии документов, удостоверяющих личность.

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2021 года.


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