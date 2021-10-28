"Барыс" прервал серию из четырех поражений

Хоккейный клуб "Барыс" в очередном матче первенства КХЛ сумел обыграть аутсайдера Восточной конференции – "Адмирал", сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы с самого начала матча смотрелись уверенно и закономерно выиграли – 4:1. Впечатляет то, что "Барыс" первые три шайбы забросил, когда команды играли в неравных составах. Игрок казахстанского клуба Дмитрий Гурков открыл счет в меньшинстве.

Во втором периоде столичные хоккеисты дважды прекрасно использовали большинство, огорчив вратаря "Адмирала" Никиту Серебрякова: отличились Якоб Берглунд и Даррен Дитц – 3:0.

С началом третьего промежутка времени, на 42 минуте встречи, хозяева льда поразили ворота "Барыса". Шайбу в свой актив записал Павел Макаренко. Итог матча зафиксировал Кайыржан Динмухамед, забивший свой дебютный гол за казахстанский клуб за 6 минут до окончания поединка.

Следующий матч "Барыс" проводит 30 октября, в гостях с "Амуром" из Хабаровска.

Куандык Шынасилов