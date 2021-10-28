Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Сложные погодные условия 29 октября ожидаются в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, передает Zakon.kz.

29 октября на большей части Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. 30 октября на севере и западе региона ожидается низовая метель, гололед, на юго-западе – туман.

29 октября в горах Туркестанской области возможны сильные осадки, туман.

В Акмолинской области – гололед.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ночью и утром ожидается туман.