130 млн тенге отдали алматинцы аферистке

51-летняя женщина призывала алматинцев инвестировать в некий проект. В итоге десять потерпевших обратились в полицию, так как общий ущерб от "проекта" составил 130 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Женщина открыла ТОО по инвестированию и оформила его на своего родственника. Проводила презентации, привлекая людей через родственников и знакомых, обещая им получение серьезных денег.

Обещала ежемесячно выплачивать дивиденды в размере 10% от вложенной суммы. Для убедительности заключала с потерпевшими от имени своей компании фиктивные договора инвестирования, а также под расписки получала у потерпевших денежные средства от 500 тыс. до 50 млн тенге. Все это проводилось путем обмана с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою собственность. начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхаир

Сейчас гражданка М., 1970 года рождения, задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ее действия квалифицированы по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК.

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.