Астанчанка отдала аферистке 3 млн тенге за освобождение родственника из тюрьмы

Жительница столицы три года ждала освобождения своего родственника из колонии, не подозревая, что стала жертвой мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 23 октября, близкий родственник жительницы Астаны попал за решетку. В надежде освободить его из заключения женщина обратилась к знакомой. Та утверждала, что сможет помочь мужчине и добиться его досрочного освобождения.

За "юридическую помощь" астанчанка отдала знакомой 3 млн 370 тыс. тенге. После этого она более трех лет ждала освобождения родственника, пока не догадалась, что стала жертвой мошенничества. Лишь недавно она обратилась в полицию и рассказала, что ее обманули.

Полицейские задержали подозреваемую – 37-летнюю женщину. В ее отношении начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.

Ранее сообщалось, что из Швеции в Казахстан экстрадировали подозреваемого в попытке мошенничества.