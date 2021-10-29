Недовесов сыграет в полуфинале Челленджера во Франции

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в 1/2 финала парного разряда на турнире в Бресте, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Челленджера на кортах французского Бреста Александр в дуэте с Денисом Молчановым из Украины обыграли португальских спортсменов Фредерико Феррейра Сильва и Жоао Соузы – 6:2, 5:7, 11:9, передает пресс-служба ФТК.

Матч длился 1 час и 16 минут. Казахстанско-украинский дуэт сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейка.

В полуфинале Александр и Денис сыграют против французских теннисистов Садио Думбия и Фабьен Ребуль.

Куандык Шынасилов