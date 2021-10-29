Пьяный алматинец пытался спрыгнуть с "Эйфелевой башни"

В Алматы мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском департаменте полиции, мужчину сняли с декоративного сооружения "Эйфелевой башни".

Тревожное сообщение на пульт "102" поступило около полуночи. Звонившие сообщили, что неизвестный мужчина пытается броситься с башни, дислоцированной на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. пресс-служба ДП Алматы

Подробности произошедшего рассказал сотрудник Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП города Талгат Сейлбаев.

В числе первых на место происшествия прибыла и наша съемочная группа. К этому времени охранник (торгового центра. – Прим. ред.), забравшись наверх, вел переговоры с мужчиной, а патрульные экипажа "Буран-160" находились внизу и вместе с прохожими натянули тент, – рассказал он.

После сотрудник управления полез наверх, подкрался сзади и им с охранником удалось схватить мужчину.

Вниз его спустили с помощью лестницы. Неизвестный находился в сильном алкогольном опьянении и не смог внятно объяснить причину своего поступка. Патрульным экипажем он был доставлен для разбирательства в Управление полиции Бостандыкского района. Талгат Сейлбаев

В ведомстве уточнили, что личность мужчины установлена.

Это гражданин 1977 года рождения, без определенного места жительства. Протрезвев, он рассказал полицейским, что решился на такой шаг из-за неустроенной жизни. пресс-служба ДП Алматы