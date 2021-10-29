Болашакеры приняли участие в онлайн-ярмарке вакансий от "Самрук-Қазына"

В режиме онлайн прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников стипендиальной программы "Болашак" и других образовательных программ.

Директор Корпоративного университета "Самрук-Қазына" Бексултан Бекмуратов поблагодарил участников за проявленный интерес, пожелал студентам и выпускникам успехов и высоких достижений, а также представил всех спикеров мероприятия.

Исполнительный директор Ассоциации "Болашак" Алишер Дунгенин рассказал о важности таких встреч как части проекта по консолидации казахстанской молодежи, которая проживает и обучается за рубежом.

Одним из основных мероприятий, реализуемых в рамках данного проекта, является ярмарка вакансий, которая повышает мотивацию студентов вернуться в Казахстан. Как отмечали Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев, главным приоритетом для Казахстана является поддержка молодежи и развитие качества человеческого капитала в стране, – подчеркнул он.

На виртуальной встрече присутствовали рекрутеры и сотрудники HR-департаментов АО "Самрук-Қазына", АО "НАК "Казатомпром", АО "Казпочта", АО "Kcell", ТОО "QazCloud", АО "Samruk-Kazyna Construction" и Корпоративного университета "Самрук-Қазына".

Представители компаний поделились информацией об открытых позициях, которые могут быть интересны выпускникам программы. К примеру, в АО "Казпочта" вакантны 30 должностей, в АО "НАК "Казатомпром" – 8 позиций, а в АО "Samruk-Kazyna Construction" – пять. Всего на ярмарке было представлено 55 вакансий административно-управленческого аппарата от семи компаний.

Спикеры рассказали о своей деятельности, функциях компаний и перспективах построения карьеры на предложенных позициях.

Также молодым специалистам рассказали о других возможностях трудоустройства и карьерного роста в компаниях Фонда. Так, соискателям самых разных профессий и с самым разным трудовым бэкграундом очень полезна платформа Samruk Qyzmet, где размещаются вакансии более чем 170 компаний группы Фонда. Сервис позволяет откликнуться на вакансию, создать резюме, пройти тестирование и видеособеседование онлайн. За время существования функционалом Samruk Qyzmet воспользовались порядка 70 000 соискателей, которые откликнулись более 100 000 раз. Было размещено 10 000 вакансий. Благодаря сайту работу в группе Фонда нашли уже более 2500 человек. Эти показатели продолжают расти.

Кроме того, на портале проводятся бесплатные обучающие онлайн-мероприятия по карьерной грамотности на постоянной основе, такие как: карьерные интенсивы, практикумы по составлению резюме, прямые эфиры с рекрутерами в социальных сетях, ярмарки вакансий для молодых специалистов и многие другие. Все мероприятия анонсируются в социальных сетях и на самом портале.

Для нас очень важно принимать участие в таких мероприятиях. Залогом успешной деятельности Фонда и его портфельных компаний является высокопрофессиональная и мотивированная команда. Мы надеемся, что предложенные сегодня вакансии будут интересны выпускникам программы "Болашак" и других образовательных программ. Будьте проактивны, регистрируйтесь на платформе, заполняйте резюме, откликайтесь на вакансии, стройте свою карьеру мечты, – обратилась к участникам ярмарки вакансий директор Департамента работы с инвесторами АО "Самрук-Қазына" Лаура Демесинова.

А для амбициозных выпускников вузов в "Самрук-Қазына" действует программа развития талантливой казахстанской молодежи "Жас Өркен".

Участники программы на протяжении двух лет проходят интенсивное обучение и четыре ротации в разных компаниях группы "Самрук-Қазына". Каждая ротация длится пять месяцев. Это прекрасная возможность проявить себя и в деталях узнать специфику производственной деятельности. По сути, "Жас Өркен" готовит будущих топ-менеджеров и дает возможность ребятам со всего Казахстана построить карьеру мечты.