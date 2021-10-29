Назван срок действия назальной вакцины от коронавируса 

29 октября 2021, 10:03
Фото: Zakon.kz

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использовать назальную вакцину от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, сроки действия защиты вакцины еще требуют изучения.

Центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму "Спутника V" в виде замороженного раствора.

В компании заверили, что вакцина переносится лучше, чем обычная, и не уступает ей в эффективности.


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