Назван срок действия назальной вакцины от коронавируса 

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использовать назальную вакцину от COVID-19 нужно будет не чаще раза в полгода, передает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, сроки действия защиты вакцины еще требуют изучения.
Центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму "Спутника V" в виде замороженного раствора.
В компании заверили, что вакцина переносится лучше, чем обычная, и не уступает ей в эффективности.
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