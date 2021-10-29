Школы Алматы участвуют в проекте "Спорт в одном квадрате"

С начала учебного года в школах Алматы возобновил свою работу проект "Спорт в одном квадрате", сообщает Zakon.kz

Вот уже второй года проект проводится в рамках ежегодной программы "Спорттык Алматы" при поддержке акимата южной столицы.

"Спорт в одном квадрате" как новое направление в физической культуре появился именно в нашей республике. Автором курса является казахстанский тренер, президентом федерации "TAFISA-КАЗАХСТАН" Альфия Кальмаганбетова.

Теперь для занятий спортом не нужно большое пространство и сложный спортивный инвентарь, достаточно одного универсального коврика. Используя лишь специальный спортивный коврик, дети могут выполнять комплекс спортивных упражнений, состоящий из разных уровней сложности.

Во время тренировок по программе "Спорт в одном квадрате" учащиеся школ развивают и поддерживаю в тонусе все группы мышц, получая заряд бодрости на весь день. Занятия с ковриком развивают координацию, чувство ритма, а упражнения из дыхательной гимнастики, позволяют снизить риск простудных заболеваний среди школьников.

На днях турниры "Спорт в одном квадрате" прошли в общеобразовательной школе №29 Алматы.

Наша школа участвует в проекте "Спорт в одном квадрате" с начала учебного года. Сегодня у нас прошел итоговый турнир и церемония награждения учеников 5-6 классов. Когда детям вручали медали и дипломы их лица светились от счастья, они почувствовали себя настоящими чемпионами. В своем недавнем послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивал важность развития именно массового и детского спорта. В связи с этим можно говорить об актуальности подобных спортивных занятий в наших школах. Сейчас ученики проводят много времени за компьютерами и гаджетами, мало двигаются, поэтому активные тренировки особенно полезны для детей школьного возраста. Благодарим городской акимат и организаторов за такой интересный и полезный спортивный проект, - делится впечатления о проекте заместитель директора по воспитательной работе ОШ №29 Алдабаева Кумус Гапаровна.

По словам организаторов, в настоящее время уже более 90 общеобразовательных школ Алматы принимают участие в этом спортивном проекте.