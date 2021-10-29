112 детей эвакуировали из-за пожара в павлодарской областной больнице

Пожар произошел в павлодарской областной детской больнице, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, пожарная сигнализация сработала в здании павлодарской областной детской больницы 29 октября в 03:36.

Персонал сообщил о произошедшем в пожарную службу и службу скорой медицинской помощи, а также руководству больницы, которое срочно прибыло на место происшествия. В экстренном порядке об этом было оповещено руководство Управления здравоохранения. По прибытии на место был обнаружен очаг задымления в помещении санпропускника на первом этаже 1-го отделения в корпусе "А" инфекционного стационара по адресу: ул. Нуркина, 75, в результате чего произошло задымление коридора. пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

В ведомстве заверили, что "в палатах задымления не было, так как они спроектированы в виде боксов".

За полтора часа до происшествия произошло аварийное отключение электроэнергии в инфекционном стационаре, которая подается от ТП-463, находящейся на балансе ТОО "ПРЭК". Была вызвана аварийная бригада. Возможно, данный инцидент с перепадом напряжения в электросети явился причиной произошедшего. пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

Пациенты, по данным ведомства, "оперативно были эвакуированы в безопасное место в корпус "Б", находящийся в 150 м от корпуса "А".

Было эвакуировано: 112 детей;

76 лиц по уходу.

Также в ведомстве отметили, что пострадавших в результате пожара нет.

Все эвакуированные пациенты были осмотрены работниками скорой медицинской помощи, пострадавших в результате задымления не выявлено. пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

В областном департаменте по ЧС уточнили, что пожар был ликвидирован в 04:00.

В двухэтажном корпусе "А", в помещении санпропускника происходило горение пластиковой двери площадью 3 кв. м. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Работниками Центра медицины катастроф были осмотрены и оказана помощь 17 пострадавшим (восемь взрослых и девять детей). Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Причина – неисправность люминесцентных осветительных приборов. Ущерб устанавливается. На месте пожара работали 37 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служба "102". пресс-служба ДЧС Павлодарской области