Представителей каких знаков зодиака ждут глобальные перемены в 2022 году 

Астролог Лиана Жемчужная рассказала, для представителей каких знаков зодиака 2022 год станет решающим, передает Zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Скорпион

Для представителей этого знака в следующем году откроются новые возможности. Они смогут подписать успешные контракты и наладить отношения с теми, с кем поссорились в 2021 году. Но для этого важно усиленно трудиться.

Рак

Предстоящий 2022 год станет для Раков решающим. В их жизни многое поменяется, но для этого нужно будет немало трудиться и идти на жертвы. Перемены ждут в профессиональной и личной жизни. Но больше везения можно ожидать на первом поприще.

Стрелец

Представителей этого знака зодиака ждет крутой подъем по карьерной лестнице сразу на несколько шагов и успехи в личной жизни. Стрельцы также обзаведутся полезными знакомыми, которые изменят и обогатят их жизнь. При этом такой поворот событий может породить зависть у друзей, поэтому следует быть начеку.

Телец

В следующем году многим Тельцам представится шанс наладить личную жизнь. При этом речь идет не только об одиноких, но и семейных представителях знака. Однако звезды помогут только тем, кто сумеет развить в себе решительность и внутреннюю силу. Им нужно действовать напористо для достижения своих целей.

Весы

Мечтающим поменять место жительство в будущем году представится возможность сделать первые решительные шаги на этом поприще. Весам удастся найти подходящий дом по приемлемой цене. Благоприятен период и для личной жизни.