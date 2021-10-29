"Билет на тот свет": истории людей, купивших паспорта вакцинации

"Не хочу быть импотентом", "не хочу травить себя непонятной жижей" – у каждого из этих людей была своя причина отказа от прививки против COVID-19. С введением в Казахстане обязательной вакцинации они, опасаясь потерять рабочие места, приобрели "зеленый" статус за деньги. Своими историями с Zakon.kz поделились владельцы фиктивных паспортов вакцинации, переболевшие коронавирусом.

Участники интервью согласились побеседовать на условиях полной анонимности. Имена героев изменены по их просьбе.

фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Когда мама антиваксер

Асет работает монтажником телекоммуникаций. В июле в его компании объявили об обязательной вакцинации, но она не входила в его планы.

В семейном чате у нас то и дело обсуждалась тема коронавируса. Родственники активно пересылали различные видео, научные статьи, в которых эксперты доказывали пагубное действие вакцин на организм человека. В нашей семье самый ярый антиваксер – моя мать. Она и вела всю эту антиваксерскую пропаганду, пытаясь убедить всех в том, что прививка нас убьет, что это тайный заговор секретного правительства по сокращению численности населения, – рассказывает молодой человек.

Асет признался, что выделить из зарплаты часть средств на ПЦР-тесты, которые необходимо было сдавать раз в неделю тем, кто не вакцинирован, ему было жалко. И проблему с прививкой решила его мать, купив себе, сыну и снохе паспорта вакцинации.

Ну как купила? Отправила копии удостоверений личности нужному человеку, и нам даже никуда идти не пришлось. Мне на телефон с номера 1414 пришла SMS, что я приглашен на второй этап. Через три недели у меня в приложении электронного правительства появился паспорт вакцинации и "зеленый" статус. Стоимость одного паспорта составляла 10 тысяч тенге.

В начале сентября Асет попал в ковидный госпиталь с 60% поражения легких. Через две недели заболела и его супруга. У нее выявили 30% поражения легких, а из-за лишнего веса у молодой женщины обострилась гипертония, начались проблемы с печенью. У трехлетнего ребенка ПЦР-тест тоже оказался положительным, но он перенес болезнь легче и быстрее, чем его родители.

Четыре недели я провел в больнице. Сейчас нужно срочно восстанавливаться и выходить на работу, но меня мучают страшная одышка и слабость. Зря я тогда согласился на покупку паспорта. Вакцинация предлагается бесплатно. Мой "фейковый" паспорт стоил 10 тысяч, но денег на лекарства я потратил порядка 200 тысяч. Уж лучше бы не слушал свою мать. Я хочу вакцинироваться, но боюсь ответственности, потому что продажа и покупка поддельных документов вне закона.

Купленные паспорта вакцинации, результаты ПЦР-тестов и медотводы от прививок стали настоящей проблемой в борьбе с пандемией. Предложения о продаже фиктивных паспортов в основном размещаются в интернете, в социальных сетях и мессенджерах. Отследить онлайн-продавцов иногда бывает непросто: они часто меняют телефонные номера и аккаунты.

Органы внутренних дел и мониторинговые группы проводят регулярные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных справок и паспортов вакцинации. Полицейские проверяют медицинские центры, поликлиники и пункты вакцинации.

В Управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что в городе были задержаны медработники нескольких частных центров и государственных поликлиник по подозрению в подделывании паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

В текущем году Департаментом полиции города зарегистрировано 24 случая продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и ПЦР-тестов и незаконного уничтожения вакцин. По десяти фактам проводятся досудебные расследования. Окончательные процессуальные решения по данным уголовным делам еще не приняты, они пока в производстве, – прокомментировала заместитель начальника Управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.

фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Побоялся стать импотентом

Максат – системный администратор в строительной компании. Когда на работе встал вопрос – либо вакцинация, либо ПЦР-тест каждую неделю – он решил, что не будет "травить себя химией" и выберет другой вариант – за 15 000 тенге.

Ставить прививку я не хотел изначально. Я достаточно насмотрелся и начитался страшилок о том, что неисследованная "жижа" убьет иммунитет, сделает меня импотентом, и у меня никогда не будет детей. Через знакомого я обратился в пункт вакцинации в одном из ТРЦ. Медсестра сымитировала прививку, заклеила пластырем место укола. Мне сказали посидеть 30 минут. За это время пришла SMS с приглашением на второй компонент через три недели, – делится Максат.

Мужчина признался, что кроме него таким образом "привилась" половина компании, а это порядка трехсот человек.

Я не ставил себе прививку, думал, что иммунитет у меня сильный. Но через полтора месяца заболел. Температура под 40, три дня не мог дождаться ни "скорую", ни мобильную бригаду. Мне становилось все хуже и хуже. Я задыхался. Кости ломило так, что я выл от боли. Ночью была страшная лихорадка. Думал, что умру. На третий день пропало обоняние. Сделав несколько шагов, я падал от слабости. На четвертый день, сбив немного температуру, отправился на такси сдавать ПЦР-тест. Он оказался положительным.

По словам Максата, вызвать скорую помощь и лечь в больницу удалось лишь на следующий день. Компьютерная томография показала, что у больного поражено 70% легких.

Я попал в реанимацию. О моем "зеленом" статусе решил сразу рассказать врачам. Я побоялся, что меня не будут лечить. Со мной в госпитале лежало несколько человек с поддельными паспортами, и они болели тяжело. В госпитале я находился четыре недели. Проклятый вирус подкосил мое здоровье так, что теперь мне придется лечить другие недуги, которых раньше не наблюдалось: воспалилась печень, появились проблемы с давлением. Но самое ужасное, что пока я лежал в больнице, я потерял друга – он умер от ковида в 36 лет. Купить паспорт вакцинации, а по сути – билет на тот свет, помог ему я.

По статистике Министерства здравоохранения, с февраля по август 2021 года в Казахстане от коронавируса скончались 482 человека, получивших оба компонента вакцины. Это 5% от общего числа умерших от КВИ. Подъем заболеваемости и основная летальность пришлись на июль-август.

По словам старшего врача ГКИБ им. И. Жекеновой Абзала Малбасканова, случаи, когда больные при поступлении в реанимацию признаются, что купили паспорт вакцинации, нередки.

Каждый пациент заинтересован в адекватном получении медицинской помощи, Как правило, больного мучает вопрос, есть ли разница в лечение вакцинированного от лечения невакцинированного. Они обычно спрашивают: "Повлияет ли мой липовый паспорт на лечение?". Но долг врачей – спасать всех, независимо от того, купил человек подложный документ или привился, – говорит доктор.

Могут ли медики на основе клинических исследований и анализов определить, что пациент не вакцинирован, хотя паспорт вакцинации имеет? Этот вопрос волнует многих купивших фиктивные паспорта. По словам Абзала Малбасканова, определить по крови, кто вакцинирован, а кто нет – проблематично.

Мы не можем проверить, вакцинирован человек или нет. Если он привит, анализ крови покажет наличие антител. Подобный результат будет и у тех, кто переболел коронавирусом. Также очень сложно технически доказать, что человек купил паспорт вакцинации, потому что данные граждан заносятся в базу электронного правительства, – пояснил специалист.

Купила паспорт вакцинации – теперь лечу онкологию

Айсулу работает главным бухгалтером в производственной компании. В июле ее шеф написал в рабочем чате, что все сотрудники должны вакцинироваться, в противном случае, они могут сразу писать заявление на увольнение.

Я имею лишний вес и целый букет болячек: гипертонию, множественные кисты в матке и яичниках, жировой гепатоз, проблемы с поджелудочной, повышенное содержание тромбоцитов, псориаз. Конечно, с таким списком ни о какой прививке я и слышать не хотела. Я как антиваксер достаточно хорошо была просвещена на счет последствий от вакцин, таких как тромбоз, рак и убийство иммунитета, – говорит Айсулу.

Вопрос с паспортом вакцинации женщине помогли решить за 20 тысяч тенге. Таким образом "провакцинировался" и весь офис компании – 35 человек. В поликлинику идти никому не пришлось: все сделали в режиме онлайн, перечислив деньги и отправив копии удостоверений на нужный номер.

Паспорта вакцинации нам сделали через одну из поликлиник в Енбекшиказахском районе. Человек, который этим занимался, побоялся решать вопрос через городскую поликлинику, потому что на тот момент уже стали выявлять медиков, которые продавали паспорта. А с поликлиникой в области все было гораздо проще. Я купила паспорт и сыну, потому что боялась за его здоровье и будущее потомство.

В августе женщина отдыхала на озере Алаколь. Вернувшись из отпуска, она почувствовала себя плохо. Появились все признаки ОРВИ: высокая температура, одышка, сильный кашель, потеря обоняния и вкуса. Но Айсулу даже в мыслях боялась допустить, что заразилась коронавирусом. Успокаивала себя тем, что это бронхит или простуда, и все это время ходила на работу. Знакомые советовали сделать ПЦР-тест, но ей было страшно увидеть положительный результат. Но как бы Айсулу не оттягивала этот момент, тест сдать все же пришлось. Он оказался положительным.

У меня было поражено 20% легких. Две недели я лечилась от коронавируса в больнице. А в октябре пришлось обратиться к маммологу с жалобами на боли в груди. Пройдя кучу дорогостоящих обследований и сдав анализы, я услышала от врачей приговор – онкология второй стадии. По мнению медиков, спровоцировать рак мог коронавирус. Вскоре мне предстоит пройти операции по удалению груди и матки, а потом – несколько курсов химиотерапии. Врачи говорят, что опухоль увеличивается с каждым днем, появились метастазы в легком, и с операцией затягивать нельзя.

Обязаны ли медики звонить на работу своим пациентам и сообщать руководству о том, что у их сотрудника фиктивный паспорт вакцинации, а также ставить в известность правоохранительные органы?

Конечно, мы никуда не звоним, это делать запрещено, потому что существует врачебная этика, и в компетенцию врачей не входит вести расследование преступлений. Для этого есть органы внутренних дел, – сказал старший врач ГКИБ им. Жекеновой Абзал Малбасканов.

Боялась заразить близких

Татьяна – кассир в магазине одежды крупной сети. Когда вышло постановление об обязательной вакцинации сотрудников, у Татьяны возникла причина не ставить прививку.

У меня не было мысли купить себе паспорт, но сделать это мне пришлось. Я знаю, что когда ставишь прививку, то заражаешься коронавирусом, болеешь потом несколько дней и заражаешь других, а мне болеть было нельзя. У меня дома муж и свекровь с онкологией, которая на тот момент получала химиотерапию, – объяснила свой отказ от вакцинации женщина.

На работе Татьяне предложили решить проблему за 15 тысяч тенге. Как она призналась, на это согласился почти весь коллектив. Идти в прививочный пункт им не пришлось. Все сделали онлайн, а на телефон с egov.kz всем пришла SMS с приглашением на второй компонент.

В августе на работе я себя почувствовала плохо. Поднялась высокая температура, заболело горло. Кости и суставы ломало так, что мне пришлось пить обезболивающее. О том, что у меня ковид, я даже не думала, все списывала на кондиционер. На тот момент у нас в коллективе уже болели четыре человека. Из-за большого наплыва покупателей продавцов не хватало. Отпроситься или поменяться сменами я тоже не могла. Два дня мне пришлось работать в таком состоянии на жаропонижающих и обезболивающих. Я еле дотянула до выходного, а потом просто не смогла встать с постели. Стала задыхаться.

По словам женщины, ни "скорая", ни мобильная бригада к ней не приехали. Через два дня супруг сам отвез ее на ПЦР-тест, который оказался положительным. На КТ так же пришлось ехать самим. Компьютерная томография показала, что поражено 60% легких. В госпитале больная провела около месяца.

Больная, я несколько дней ходила на работу, и кто знает, сколько людей я могла заразить. Но самое страшное, я "наградила" этой заразой мужа и свекровь. Муж перенес болезнь не так тяжело, как я, он лечился две недели дома. Но свекрови, больной раком, химиотерапия в этот раз не помогла. У нее пошли метастазы. С каждым днем ее состояние все хуже. Ранее ей уже сделали три операции, и еще одну она может не перенести. Жалею ли я о том, что "привилась" таким способом? Да, конечно. И сейчас я бы хотела исправить эту ошибку и привиться.

фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В августе правительство ввело амнистию для владельцев фиктивных паспортов вакцинации. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин тогда сообщил, что те, кто купил паспорт, смогут бесплатно вакцинироваться и не будут преследоваться, если признают свою ошибку.

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов пояснил Zakon.kz, что существует алгоритм, по которому могут получить прививку псевдовакцинированные:

Чтобы аннулировать из базы недостоверную информацию, человеку, купившему фиктивный паспорт, необходимо обратиться в правоохранительные органы с объяснительной. Сотрудники должны дать свою правовую оценку и на ее основании принять решение.

Я погубил свою мать

Свою историю Алишер рассказывает со слезами. Он винит себя в том, что заразил коронавирусом своих близких. И самым сильным ударом для него стала смерть матери.

Алишер – шеф-повар в ресторане. По его словам, когда на работе встал вопрос об обязательной вакцинации, он категорически был не согласен влить в себя "непонятную жижу", которая, по его мнению, не прошла никаких клинических испытаний.

Я был ярым антиваксером, много чего начитался и насмотрелся в социальных сетях. Перестал общаться с друзьями и знакомыми, которые поставили прививку и пытались меня склонить к этому. Любое упоминание о вакцинации приводило меня в ярость. А потом, чтобы не потерять работу, я решил купить себе паспорт, – признается мужчина.

Через знакомых Алишер нашел врача, который смог решить этот вопрос. Стоимость поддельного паспорта составила 10 тысяч тенге. Фиктивная вакцинация требовала присутствия Алишера в поликлинике.

В кабинете, не обращая внимания на видеокамеры, одна медсестра заполняла документы, а вторая набрала в шприц препарат и сделала вид, что колет его "пациенту". На самом деле лекарство она выплеснула. Место "укола" заклеили лейкопластырем и велели посидеть полчаса. В это время пришла SMS с приглашением на второй компонент. Через 21 день процедура повторилась.

Тогда, покупая фиктивный паспорт, я не думал, что натворил. Я и правда был спокоен за то, что мой статус теперь "зеленый", что я могу беспрепятственно проходить везде, и на работе у меня вопросов не возникало. Но в конце лета мой ПЦР-тест оказался положительным. Я попал в больницу с 40% поражения легких.

Следом за Алишером заболела его супруга. В сентябре в больнице в тяжелом состоянии оказалась 76-летняя мама. Врачи боролись за ее жизнь неделю, но не смогли спасти. Сейчас в реанимации на ИВЛ лежит отец. И никаких утешительных прогнозов медики не дают.

От меня отвернулись все близкие, они не могут простить мне смерть матери, и я понимаю, что прощения мне нет. Каждый день я рыдаю в голос. Я ненавижу себя. Я хочу умереть, лишь бы выжил мой отец.

Какое грозит наказание за реализацию фиктивных документов

Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто подделывает паспорта вакцинации, и для тех, кто их покупает. В прокуратуре пояснили, что факты реализации фиктивных паспортов вакцинации регистрируются по ст. 385 УК РК, а именно: подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград. Продавец может отправиться в колонию на четыре года, либо ему придется оплатить штраф в размере до 4000 МРП, либо он будет привлечен к исправительным работам в этом же размере, или общественным работам на срок до 1000 часов.

Покупатель за использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 160 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, – прокомментировали в ведомстве.

Пресс-служба УОЗ города Алматы ежедневно приводит статистику по числу вакцинированных. С 1 февраля по сегодняшний день в мегаполисе первым компонентом вакцинированы 993 509 человек, вторым – 936 542. Но вряд ли эти цифры отражают реальную картину.

Тех, кто все же решил отказаться от вакцинации и купить себе "зеленый" статус, старший врач ГКИБ Абзал Малбасканов предостерегает от тяжелых последствий.

Псевдовакцинированные заболевают в более тяжелой форме, подвергая риску не только свое здоровье, но и здоровье, и жизнь своих близких. Наверняка у многих есть родные, которые находятся в группе риска, это маленькие дети, пожилые родители, люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, покупая паспорта вакцинации, люди вводят в заблуждение врачей, не позволяя адекватно проанализировать эффективность вакцин от новых штаммов, а также вводят в заблуждение своих работодателей. И, конечно же, ставят под сомнение всю кампанию по вакцинации в целом, создавая условия для дальнейшего распространения коронавируса, – резюмировал доктор.

Алена Мирошниченко