У невакцинированных казахстанцев будут отбирать детей – комментарий МОН

29 октября 2021, 11:40
Фото: Zakon.kz

В Казнете распространяют новый фейк касательно вакцинации, сообщает Zakon.kz.

На этот раз автор рассылки отмечает, что "у невакцинированных казахстанцев планируют забирать детей". По его словам, это связано с законом, который "примут 1 ноября".

В Министерстве образования и науки заявили Stopfake.kz, что информация не соответствует действительности.

Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях, – уточнила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

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