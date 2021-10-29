Казахстан – локомотив в процессе объединения тюркского мира

О том, какой вклад внес Казахстан в процесс формирования ССТГ и какова его роль на пространстве тюркоязычных государств, читайте в материале Zakon.kz.

После распада СССР на новой политической карте мира появилось сразу пять тюркоязычных государств, в числе которых находился и Казахстан. Наряду с этим обрело серьезную значимость в мировой геополитике и понятие "тюркский мир", так как появилось обширное территориальное пространство, находящееся одновременно сразу в двух регионах – Европе и Азии. Более того, оно населено народностями, имеющими общие исторические корни, схожий культурный код и язык, обладающими духовной близостью.

Правда, одной только схожести было недостаточно. Для формирования общего вектора развития и дружеской среды между молодыми тюркоязычными государствами нужно было искать пути соприкосновения. Именно тогда стали зарождаться первые идеи о необходимости формирования организации, объединяющей интересы всех тюркоязычных государств, что и легло в последующем в основу нынешнего Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), или, как его еще называют, "Тюркского совета".

Первые шаги

Курс на формирование Тюркского совета власти тюркоязычных государств фактически взяли еще в начале 90-х годов. Только проводимые между ними встречи носили более совещательный и консультативный характер. Основной направленностью этих встреч было обсуждение форм возможного и дальнейшего сотрудничества по принципу – что мы можем друг другу предложить.

Первое совещание прошло в октябре 1992 года в Турции, где главы государств и правительств стран-участниц подтвердили свои намерения наращивать взаимодействие и сотрудничество между братскими народами.

В последующем подобные встречи участились и уже проводились на постоянной основе. Однако стремление к институционализации установленных отношений, по всей видимости, никто из участников формата не проявлял. Такой вариант развития событий, судя по всему, не устраивал руководство Казахстана, так как в своей внешнеполитической стратегии наибольший упор всегда делался на коллективизм.

Так, в 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Ее деятельность была направлена на обеспечение процесса духовного и культурного сближения тюркских народов. К слову, она функционирует и по сей день. В 2008 году, также при непосредственном содействии Елбасы, была сформирована Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран. Ее основной функцией стало укрепление межпарламентских связей между государствами тюркского пространства.

Опираясь уже на опыт проведенной работы и реализованных совместных проектов, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил и с инициативой создать полноценный международный орган на тюркоязычном пространстве.

Нам нужен действенный механизм принятия и исполнения совместных решений. В связи с этим казахстанская сторона предлагает создать орган, располагающий всеми необходимыми атрибутами политического регионального объединения, с определенным правовым и организационным статусом, – предложил Нурсултан Назарбаев на встрече лидеров тюркоязычных стран 3 октября 2009 года в городе Нахичевань.

Тогда по итогам встречи главами Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции было подписано соглашение о создании нового регионального органа – Совета сотрудничества тюркоязычных государств. А дата его подписания официально стала днем рождением Тюркского совета.

Само соглашение стало именоваться "Нахичеванским". В нем были определены цели и задачи Тюркского совета, варианты и пути укрепления между сторонами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, вопросы поддержания мира, обеспечения коллективной безопасности, эффективное региональное и двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику, образование, культуру и экологию, а также устремления к всестороннему и сбалансированному развитию стран-участников совета.

В октябре 2011 года состоялось первое заседание глав тюркоязычных стран в Алматы в формате новой организации. По его итогам были подписаны документы и соглашения, что окончательно закрепило за ССТГ официальный статус международной структуры.

ССТГ или Тюркский совет

Членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств, или Тюркского совета, в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателя в составе ССТГ имеет Венгрия.

Секретариат Тюркского совета расположен в Стамбуле. На него возложены функции по осуществлению мониторинга за выполнением решений саммитов стран-участниц ССТГ, а также по подготовке и проведению встреч на высшем, высоком и экспертном уровнях.

Генеральным секретарем ССТГ с сентября 2018 года является представитель Казахстана Багдат Амреев.

В рамках ССТГ ежегодно проводятся заседания: глав государств, министров иностранных дел, комитета старших должностных лиц, совета старейшин, а также встречи глав и экспертов отраслевых государственных органов стран-членов в сфере экономики, инвестиций, таможни, транспорта, образования, туризма и информации.

Под эгидой Совета сотрудничества тюркоязычных государств активно функционируют следующие организации:

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) со штаб-квартирой в Анкаре;

Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА) со штаб-квартирой в Баку;

Международная Тюркская академия со штаб-квартирой в Нур-Султане, созданная по инициативе Первого Президента РК с целью построения специализированного международного научного центра по изучению тюркского мира;

Фонд тюркской культуры и наследия со штаб-квартирой в Баку, созданный с целью продвижения проектов, направленных на возрождение, развитие и пропаганду культуры и исторического наследия тюркских народов.

В 2011 году при прямом содействии Нурсултана Назарбаева был сформирован Совет старейшин (аксакалов) для совместной выработки предложений, рекомендаций по развитию сотрудничества, сохранению и развитию культурно-исторического наследия.

В 2019 году на полях экономического форума в казахстанской столице представителями государств-членов ССТШГ было подписано соглашение о создании Тюркской торгово-промышленной палаты. Сейчас активно рассматривается возможность учреждения первого совместного финансового института ССТГ – Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда, который по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева может быть размещен на базе Международного финансового центра "Астана".

Благодаря активной и совместной работе ССТГ удалось получить не только статус, но и наладить прямой контакт, а с ним и сотрудничество с ООН, ОБСЕ и Организацией исламского сотрудничества.

Официально под эгидой ССТГ было проведено семь саммитов на высшем уровне. Восьмой прошел в онлайн-формате по причине сложной эпидемиологической обстановки в мире, вызванной последствиями мировой пандемии.

Туркестан – духовная столица тюркского мира

Открывая неформальный саммит ССТГ, который прошел весной этого года в онлайн-формате, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил:

Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном. Поэтому сегодняшний саммит проходит под девизом "Туркестан – духовная столица тюркского мира".

Главным итогом саммита стал факт официального признания Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира. Этот статус был закреплен в подписанной соответствующей декларации. Свою подпись в общем документе поставили: Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (является почетным председателем ССТГ), действующий глава РК Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, премьер-министр Венгрии и генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Кроме того, наряду с предложением о признании Туркестана президент Казахстана озвучил ряд важных инициатив, с которыми в последующем согласились участники саммита.

В первую очередь казахстанская сторона предложила активизировать работу в процессе увеличения товарооборота между странами Тюркского совета. В этой связи было предложено использовать торгово-экономические возможности Туркестана, исторически расположенного на перекрестке всех путей. То есть создать в этом регионе "специальную экономическую зону".

Кроме того, была отмечена важность сотрудничества в водно-энергетической сфере, где предлагалось рассмотреть варианты совместной реализации проектов по строительству гидросооружений. Также были предложены варианты развития сотрудничества внутри ССТГ в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, цифровизация, интернет-торговля.

Стоит отметить, что по итогам неформального саммита главы государств поддержали инициативы Первого Президента РК – Елбасы, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева о повышении совета до уровня полноценной международной организации и необходимости принятия стратегического документа "Тюркское видение – 2040".

Этот документ планируется принять на следующем саммите, который состоится осенью в Турции. Теперь начнутся подготовительные работы в этом направлении. Также было дано задание по проведению совместных мероприятий в честь юбилеев великих людей, внесших большой вклад в развитие литературы, искусства, науки тюркского мира.

После проведенного неформального саммита ССТГ перспективность тюркской организации стали отмечать и различные международные эксперты.

Так, по мнению российского политического эксперта Дмитрия Бабича, Тюркский совет предоставляет большую возможность для экономического развития странам-участницам – Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Турции и Узбекистану, ведь организация представляет собой огромный рынок с населением в 150 млн человек, совокупный ВВП которого составляет 1,218 трлн долларов США.

Сотрудничество в рамках ССТГ дает большое преимущество каждому члену Совета. Турция поддерживает тесные связи с Европейским союзом; Азербайджан благодаря Зангезурскому коридору готов соединить Турцию с центральноазиатской частью тюркского мира, в то время как Казахстан уже стал надежным мостом между Европой и Азией, – отметил Бабич.

Итальянский политолог Э. Пьетробон и вовсе подметил, что ССТГ является одной из важнейших наднациональных реалий современных международных отношений. По его словам, саммит продемонстрировал высокий уровень координации и сплоченности между государствами-членами и играет решающую роль в переходном процессе мира к эпохе многополярности. Созданный по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ССТГ является одним из самых сильных органов сегодняшнего времени в Евразии, а также отличным результатом казахстанской дипломатии.

Олег Васильев