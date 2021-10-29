Суд вынес приговор по делу о гибели людей при пожаре в "Зимней вишне"

Кемеровский суд назначил наказание всем фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает Zakon.kz.
Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам от 5 до 14 лет колонии восемь человек из руководительского состава и сотрудников компании, – сообщает РИА Новости.
Сроки получили:
Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Полозиненко и Никитин – в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Антюшин – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
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Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.
Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.
Фото: sledcom.ru
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
При расследовании данной трагедии специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.
Судебное разбирательство шло три года.
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