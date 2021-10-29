Суд вынес приговор по делу о гибели людей при пожаре в "Зимней вишне"

Кемеровский суд назначил наказание всем фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает Zakon.kz.

Судья Заводского районного суда в Кемерово Николай Быданцев приговорил к тюремным срокам от 5 до 14 лет колонии восемь человек из руководительского состава и сотрудников компании, – сообщает РИА Новости.

Сроки получили:

гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник торгового комплекса) Юлия Богданова – 14 лет колонии;

технический директор этого предприятия Георгий Соболев – 11 лет;

гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок – 13,5 года лишения свободы;

охранник, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин – восемь лет;

начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин – шесть лет;

начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин – пять лет;

руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко – 6,6 года;

инженер противопожарной системы, сотрудник той же компании Александр Никитин – 5,5 года.

Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Полозиненко и Никитин – в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Антюшин – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.

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Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.

Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.



Фото: sledcom.ru

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

При расследовании данной трагедии специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз.

Судебное разбирательство шло три года.

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