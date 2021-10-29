Огромный потенциал малой ГЭС для большого региона

Электроэнергия играет важную роль во всех сферах жизни современного человека. Мы пользуемся лифтами, бытовой техникой, компьютерами, банкоматами, которые не способны функционировать без постоянного электроснабжения. Мы хотим ходить по освещенным улицам и паркам, жить в хорошо освещаемых квартирах. При этом количество электроприборов, окружающих нас, не становится меньше, а, наоборот, из года в год увеличивается. Не вредя экологии, эту энергию получают из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки и ветер. Активное экономическое развитие Восточно-Казахстанской области влечет за собой увеличивающийся спрос на электроэнергию.

На востоке страны решением энергетической дилеммы стал запуск Тургусунской ГЭС, маневренность которой позволяет полностью покрыть загруженность энергомощностей Восточного региона. К слову, малая Тургусунская ГЭС всего за 30 секунд имеет возможность включиться в энергосистему страны и восполнить дефицит. С момента коммерческого запуска – с июля текущего года – станцией выработано порядка 6 млн киловатт-часов чистой энергии.

На предприятии пояснили, что сегодня доля ГЭС в обеспечении региона электроэнергией составляет порядка 25%.

Основные энергопотребители – местное население, бюджетные организации, промышленные и туристические объекты горного Алтая. В настоящее время в период маловодья на ГЭС работает одна гидротурбина, мощность которой составляет 1,9 МВт. Всего на станции их три, два из которых в зависимости от потока воды вырабатывают энергию до 11,5 МВт в год.

Идею генерирования мощности бурного потока реки "Тургусун" в чистую энергию еще в далеком 1902 году воплотила французская компания "Мосье Жиро". Однако река Тургусун, именуемая с тюркского языка как "бешенный бык", не дала осуществить желаемое, тогда каменную запруду смыл весенний паводок. Спустя век на месте первой ГЭС, ставшей исторической достопримечательностью Восточного региона, построена высокотехнологичная и современная станция. На этот раз возвела ее компания "Тургусун-1".

Масштабы малой ГЭС в цифрах таковы: длина переливной плотины – 282 метра, ширина в нижней точке – 26 метров, в верхней точке – 4,5 метра, максимальная высота – 31 метр. Водохранилище площадью 60 га имеет возможность хранить до 7,6 млн кубов воды. В год на ГЭС предприятие планирует получать до 79,8 млн кВт энергии. При реализации проекта использовались современные технические решения, соответствующие новейшим достижениям в области проектирования гидроэлектростанций. Большинство процессов автоматизировано и станцию обслуживает всего 15 человек.

Однако главная ценность проекта – в его экологичности. Рассчитано, что благодаря реализации проекта выбросы углекислого газа в регионе уменьшатся на 680 тонн в год.

Кроме того, на предприятии заверили, что работа ГЭС не нарушает холодный микроклимат реки и ее ихтиофауну.

Сегодня обеспечение энергетической безопасности страны является одним из ключевых приоритетов. Особенно важно наращивать потенциал зеленой энергетики, которая увеличивает долю экологически чистой энергии в энергообороте страны. Запуск зеленого проекта и использование ресурсного потенциала реки Тургусун позволит покрыть энергодефицит региона на 79,8 млн киловатт-часов в год, тогда как сегодня энергодефицит в ВКО составляет 2 млрд киловатт-часов. В планах в каскаде малых ГЭС построить еще две дополнительных гидростанции, которые расположатся выше и ниже первой ГЭС. Совокупная мощность ГЭС в перспективе составит порядка 150-180 МВт в год. директор ТОО "Тургусун-1" Калаубек Баймуханбетов

В портфолио Калаубека Баймуханбетова три внушительных строительства ГЭС – Шульбинской, Мойнакской и Тургусунской.

Он отметил, что реализация Тургусунской ГЭС, как и Мойнакской, не была бы возможной без поддержки Банка развития Казахстана (дочерняя структура холдинга "Байтерек"). Стоимость гидрообъекта составила 13,4 млрд тенге, из них 64% – это кредитные средства БРК и его дочерних компаний – Фонда развития промышленности и DBK Equity Fund.

Директор ГЭС также добавил, что считает символичным старт финансирования и строительства в один год – в 2017-м, и синергия общих усилий дала начало работе ГЭС.

В БРК пояснили, что для банка финансирование ВИЭ проекта Тургусунской ГЭС было пилотным. В БРК впервые изучались интеграционные эффекты зеленых проектов и их влияние на экологию и экономику Казахстана. Сейчас, уже имея достаточный опыт в структурировании проектов ВИЭ, в отношении сделок по строительству СЭС и ВЭС, где технические и маркетинговые риски считаются невысокими, банком сокращен перечень предоставления документов для экспертизы, что сокращает временные и материальные издержки как для инициаторов, так и для института развития.

Сегодня в кредитном портфеле уже имеется шесть зеленых проектов – это солнечные, гидро- и ветроэлектростанции, занимающие порядка 17,9% от всего странового объема ВИЭ, – отметили в Банке развития Казахстана.

Согласно статистике Минэнерго, в начале 2021 года в Казахстане действовали 115 объектов ВИЭ. Сейчас их количество возросло до 124, из них шесть проектов находятся в кредитном портфеле БРК – ветряные электростанции "Астана Expo-2017" мощностью 100 мегаватт в Акмолинской области, "Ыбырай" мощностью 50 мегаватт в Костанайской области, солнечные станции "Жылга" на 20 мегаватт в Туркестанской области, NURGISA мощностью в 100 мегаватт, "Каскелен" на 50 мегаватт в Алматинской области и др.