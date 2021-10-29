В Актау женщина пыталась спрыгнуть с 9 этажа

В Актау женщина пыталась совершить суицид, передает Zakon.kz.

Происшествие произошло 29 октября. Очевидцы сообщили на номер "102", что женщина собирается спрыгнуть с девятого этажа.

Прибывшие по указанному адресу полицейские принялись уговаривать женщину не совершать такой поступок. Переговоры продолжались около 30 минут.

В тот момент, когда женщина уже отпустила свою руку, капитан полиции Болат Ибрагим схватил ее за руку и затянул на балкон, – рассказали в полиции о спасении жительницы города.

Уточняется, что 46-летняя женщина решилась на такой шаг в связи с семейными обстоятельствами.

В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – заключили в полиции.