Кооперация made in KZ: ансамбль танца "Карнавал" дал концерт на костанайском заводе

В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан костанайский ансамбль "Карнавал" посетил завод по производству сельскохозяйственной техники с праздничной программой, сообщает Zakon.kz.

Нехватка кадров наблюдается практически в каждом предприятии машиностроительной области. Как отметили в "АгромашХолдинг KZ", один из известных вариантов решения данной проблемы – заинтересовать профессиями данной сферы с детства, а школьные учреждения – первая ступень в формировании базовых знаний о будущих специальностях.

Наша задача – в доступной форме дать детям знания о заводских профессиях, возможностях и результатах их труда, – отметила первый вице-президент компании Динара Шукижанова. – Тем самым мы можем расширить будущий выбор ребенка, дав ему больше информации о рабочих профессиях, показав наглядно быт завода, оборудование и произведенную технику.

Двери "АгромашХолдинг KZ" всегда открыты для будущих специалистов, поэтому предприятие с большим удовольствием откликнулось поддержать творческий коллектив, предоставив площадку для выступления в стенах нового Локализационного центра.

По словам руководителя костанайского ансамбля танца "Карнавал" Шамиля Фахрутдинова, это выступление одно из самых волнительных, ведь перед заводчанами они выступают впервые. Организацию ряда программ под лозунгом "Өнерім саған, Тәуелсіз Қазақстан!" творческий коллектив поставил перед собой еще в начале года.

"АгромашХолдинг KZ" – одно из самых знаковых и крупных предприятий Казахстана, поэтому для нас не только гордо, но и волнительно выступать здесь, – поделился руководитель костанайского ансамбля Шамиль Фахрутдинов. – Когда наши дети увидели этот огромный завод, были в шоке. Мы никогда не выступали перед рабочей публикой. 17 стран мира объехали, а этот зритель для нас новый.

Помимо общения с заводчанами, костанайский ансамбль "Карнавал" выступил с праздничной программой перед сотрудниками предприятия в преддверии 30-летия Независимости РК. Ведь День Независимости для каждого из нас – это символ национального единства и согласия.

"Карнавалу" в этом году будет 34, и все начинания мы прошли вместе, – говорит Шамиль Фахрутдинов. – Принятие Конституции, открытие столицы. Казахстан дал мне уверенность в этой жизни, успех и людей, которые меня окружают, потому что та поддержка, которую я имею на протяжение свыше 30 лет, дорогого стоит. Надеюсь, это начало того пути, когда мы сможем сотрудничать с отечественными предприятиями. Хотим, чтобы дети видели рабочий народ, чтобы в дальнейшем у них было желание возвращаться и работать здесь.