Асфальт положили на траву: жители Павлодарской области недовольны новой дорогой

Жители села Алаколь возмущены тем, что асфальт субподрядчики положили прямо на траву. Свежее покрытие крошится на куски, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", новую дорогу жители поселка Алаколь ждали к 30 сентября, но сроки были сорваны. Качеством дороги люди тоже недовольны.

Я не помню, этот асфальт был уложен где-то или в 87-86 годах. А на той улице года три назад положили дорогу, отлично. На у это что, я не знаю, - рассказал житель села Алаколь Август Ерш.

Негодуют вместе с сельчанами и специалисты национального центра дорожных активов. Говорят, на проект улицы местные власти выделили 23,5 млн тенге.

Произведено экспериментальное обследование данного участка, которое показало несоответствие ровности дорожного покрытия и поперечных уклонов. Кроме того, на данном участке отмечался сход асфальтобетонного покрытия, - сказал инженер Национального центра качество дорожных активов по Павлодарской области.

Субподрядчик же говорит, что специалисты не рассчитали материалы по смете, но обещает все исправить до 10 ноября.

Собираемся перекладывать дорогу полностью с начала и до конца, чтобы получить ту саму ровность, которая нужна, чтобы не было визуальных дефектов или латок, - сказал субподрядчик Ваге Агабекян.