Найдена причина облысения

Ученые нашли причину облысения. Согласно результатам исследования ученых из Северо-Западного университета в Чикаго, облысение вызвано старением стволовых клеток, передает Zakon.kz.

Эксперименты, как пишет РИА Новости, были проведены на мышах. Ученые установили, что, когда волосяные стволовые клетки стареют, то становятся менее липкими, покидают специальные места в фолликуле и выходят в дерму. Вне своей деликатной микросреды они, как правило, не могут выжить.

В результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос. Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению, – говорится в публикации журнала Nature Aging.

Отмечается, что исследователи впервые сообщают о таком механизме облысения.

Ученые надеются, что их открытие поможет побороть облысение у людей, так как фолликулы мышей схожи с человеческими.

Алопеция (облысение) – патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определенных областях головы или туловища. К наиболее распространенным видам алопеции относится андрогенетическая, диффузная или симптоматическая, очаговая или гнездная, рубцовая.