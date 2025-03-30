Главные причины облысения выяснили ученые

Международная команда ученых из Австралии, Сингапура и Китая совершила открытие в понимании причин выпадения волос, сообщает Zakon.kz.

В ходе экспериментов на мышах они выявили критическую роль белка MCL-1 в работе стволовых клеток волосяных фолликулов (HFSC), ответственных за рост и восстановление волосяного покрова. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

"Выяснилось, что активированные стволовые клетки волосяных фолликулов нуждаются в защитном белке MCL-1 для нормального функционирования. Без этого белка клетки подвергаются стрессу и в конечном итоге погибают, что приводит к необратимой потере волос", – говорится в исследовании.

Особенно важным открытием стало взаимодействие между белками MCL-1 и P53. Ученые установили, что когда стволовые клетки волосяных фолликулов активируются для роста новых волос, отсутствие MCL-1 вызывает стресс, который активирует белок P53, запускающий процесс отмирания клеток.

Однако при удалении гена P53 рост волос восстанавливался даже без MCL-1, что указывает на сложный баланс между этими белками в регуляции жизненного цикла волосяных фолликулов.

"Отдельным важным аспектом исследования стало обнаружение роли сигнального пути ERBB, который поддерживает активность стволовых клеток за счет увеличения производства MCL-1. Эти данные могут стать основой для создания препаратов, стимулирующих естественные механизмы роста волос", – пояснили исследователи.

Алопеция, от которой страдает около 2% населения мира, остается сложной медицинской проблемой. Новое понимание молекулярных механизмов, регулирующих жизненный цикл волосяных фолликулов, дает надежду на разработку принципиально новых методов лечения этого заболевания. Ученые подчеркивают, что следующим этапом станет проверка этих результатов на человеческих тканях и разработка конкретных терапевтических подходов.

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