Казахстанец восхитил наставников шоу "Голос"

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре, восхитил всех наставников шоу "Голос", передает Zakon.kz.

Казахстанец исполнил песню Стиви Уандера Part-Time Lover. К нему повернулись все наставники шоу – Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Part-Time Lover вышла синглом с альбома In Square Circle 1985 года. На данный момент это последняя песня Уандера, которая возглавила чарт Billboard Hot 100. Альбом получил премию "Грэмми", а песня была номинирована, но проиграла No Jacket Required Фила Коллинза.

Мелизматика у вас просто сумасшедшая! Такая свободная, такая своя! – восхитилась вокальными данными Амре Пелагея.

Ее поддержал Агутин.

Ну, на Казахстан в этом смысле можно вообще рассчитывать, – сказал он.

Казахстанец в итоге выбрал в наставники Билана.

Тяжело. Честно, я не думал, что так получится (развернутся все наставники. – Прим. ред.) ... Дима Билан, – сказал Амре.

Отметим, что Амре является победителем конкурса "Славянский базар".