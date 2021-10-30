"АрселорМиттал Темиртау" обеспечил Карагандинскую область морозильными камерами для Pfizer

"АрселорМиттал Темиртау" помог медикам Карагандинской области подготовиться к приему вакцины Pfizer-BioNTech, сообщает Zakon.kz.

Компания закупила 97 специальных морозильных камер для особых условий транспортировки и хранения, которые требует производитель. При содействии акимата Карагандинской области оборудование первыми в Республике Казахстан безвозмездно получат поликлиники и больницы региона.

Вручение установок первым обладателям состоялось с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наира, а также исполнительного директора горнорудного направления Джелсона Батиста и исполнительного директора Алишера Абенова.

Компания приобрела четыре стационарных холодильника объемом 528 литров, 43 стационарных холодильника объемом 100 литров, а также 54 портативных термоконтейнера для транспортировки вакцины. Общая стоимость оборудования составила более 180 млн тенге.

Каждый из контейнеров оснащен GPS-трекером. Оборудование позволит транспортировать и хранить вакцину при необходимой температуре до -86°C. При таких условиях препарат сохраняет свои свойства до полугода.

Карагандинская область, одна из первых в стране, благодаря финансовой поддержке компании "Арселор Миттал Темиртау" обеспечена холодильным оборудованием. Каждый город и районный центр области будет полностью обеспечен морозильниками для хранения вакцины Pfizer. Соблюдение "холодовой" цепи – это основное требование по данной вакцине. Выражаем благодарность "Арселор Миттал Темиртау" за оперативную поставку необходимого холодильного оборудования, – отметил заместитель премьер-министра РК Тугжанов.

"Широкомасштабное воздействие этой пандемии на экономику, бизнес и население пока сложно оценить. Но мы точно уверены: беспрецедентный кризис требует всеобщей поддержки. Наша обязанность, как социально-ответственной компании, – помочь справиться и восстановить экономику региона, а также быть полностью готовыми к новым вызовам, связанным с этой пандемией", – сказал Биджу Наир, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау".

Первостепенной задачей АМТ остается охрана здоровья и обеспечение безопасности наших работников. Наша компания ведет свою деятельность в соответствии с санитарными нормами Республики Казахстан, направленными на защиту наших сотрудников. АМТ является социально ответственным предприятием, и мы всегда помогаем инициативам, направленным на поддержку населения нашего региона, – отметил исполнительный директор АМТ Алишер Абенов.

В ближайшую неделю службы компании "АрселорМиттал Темиртау" обеспечат доставку морозильного оборудования на Областной вакцинный склад и во все регионы области.