Студенты отравились при распылении перцового баллончика в Семее

Инцидент произошел в общежитии КГКП "Электротехнический колледж", передает Zakon.kz.

29 октября 2021 года в 23:48 от диспетчера канала "103" поступило сообщение о том, что в общежитии КГКП "Электротехнический колледж" города Семея по ул. Дастенова происходит пожар. Незамедлительно сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УЧС из здания общежития были эвакуированы студенты, – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

На месте выяснилось, что пожара не было. Как уточняется, 19-летний студент колледжа, находясь на втором этаже общежития, распылил перцовый баллончик. В результате в Областную клиническую больницу города Семея было доставлено 18 человек с признаками отравления.

По данному факту в Затонском отделе Управления полиции города Семея начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 УК РК "Хулиганство".