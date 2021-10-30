Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Павлодарской области

Пожар произошел в трехэтажном доме в селе Калкаман, передает Zakon.kz.

Во время пожара из подъезда самостоятельно выбрались 15 человек, из них двое – дети, – сообщает Pavlodarnews.kz.

Как рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило квартиру на втором этаже.

В трехкомнатной квартире в зале горели домашние вещи, мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 15 кв. м, – рассказали в ДЧС. – Во время разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире тело 72-летнего мужчины без признаков жизни.

Огонь устранили через 37 минут после вызова пожарных.

Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение с огнем.