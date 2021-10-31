Как избавиться от головных болей из-за смены погоды

Метеочувствительность напрямую связана с изменениями в погоде, а также скачками атмосферного давления, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал РИА Новости главный специалист по первичной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, проводить другие закаливающие процедуры, делать зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы. Стоит избегать стрессов и переутомления, – рассказал Тяжельников.

По словам специалиста, если у человека крепкое здоровье, то он не так сильно подвержен перемене погодных условий. Однако люди с хроническими заболеваниями, а также дети и пожилые более метеозависимы, рассказал врач.