Жительница Алматинской области забралась в ковш погрузчика из-за дефицита угля

В Алматинской области одна из жительниц села Сарыозек залезла в ковш погрузчика-экскаватора из-за дефицита угля, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

В Сарыозеке люди стоят насмерть, чтобы взять хоть тонну угля, – написали под видео в одном из instagram-пабликов.

В Департаменте полиции Алматинской области отметили, что в ходе мониторинга соцсетей выявлен зафиксированный видеосъемкой факт правонарушения, произошедший на территории одной из угольных баз в селе Сарыозек. На видео запечатлен момент, как женщина, игнорируя меры безопасности, забралась в ковш работающего автопогрузчика.

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Отмечаем, что 47-летний водитель автопогрузчика установлен и привлечен к ответственности по ст. 593 ч. 1 КоАП РК ("Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, предусмотренных ПДД"). Кроме того, с владельцем и работниками угольной базы проведена профилактическая беседа по недопущению впредь подобных правонарушений, – говорится в сообщении ДП области.