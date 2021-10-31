Маск готов пожертвовать своими акциями ради спасения человечества от голода

Американский производитель автомобилей Tesla, основатель компании SpaceX и самый богатый человек мира Илон Маск заявил, что готов для спасения человечества от голода потратить часть своих денег, передает Zakon.kz.

Ранее, пишут РИА Новости, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бизли призвал Маска пожертвовать средства на борьбу с голодом для предотвращения "катастрофы". Как сообщил телеканал CNN, для спасения людей от голода нужно всего 2% от состояния Маска, которое на данный момент достигает почти 289 миллиардов долларов.

Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как шесть миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги, - написал Маск в Twitter.

Ранее Маск, критикуя предложение о "налоге на миллиардеров" в США, заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс.