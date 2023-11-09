Человечество "ждет" голод и массовые смерти

Казахстанцы распространяют предсказания о болезни, способной уничтожить человечество. Якобы она станет причиной голода и массовой гибели людей, сообщает Zakon.kz.

В рассылке автор утверждает, что все произойдет с октября 2024 года по октябрь 2025 года. Именно на это время уже определена "болезнь Х".

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz заявляют, что это фейк. К тому же старый. Он появился еще в апреле 2023 года и гласит о том, что создан вирус SEERS, из-за которого начнется пандемия в 2025 году.

"Фактчекеры из AP выяснили, что это были всего лишь учебные упражнения. Их организовал в октябре 2022 года Центр Джонса Хопкинса совместно с ВОЗ и фондом семьи Гейтс. На учениях "Катастрофическое заражение" отрабатывались меры и готовность к борьбе с будущими пандемиями", – сказано в публикации.

Кроме того, термин "Болезнь Х" ввела в оборот Всемирная организация здравоохранения в 2018 году.

"Это вовсе не инфекция. Так ученые называют необнаруженную болезнь, которая может привести к эпидемии в будущем", – заключили эксперты.

В июне 2023 года казахстанцев пугали вспышкой нового COVID-19. Это оказалось фейком. Тогда в Министерстве здравоохранения Казахстана на подобную рассылку отреагировали и отметили, что ситуация по заболеваемости стабильная.