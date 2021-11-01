Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 940 тысяч

1 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 октября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 131 случай. Антилидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы (+206) и Павлодарская область (+198). Меньше всего заболевших в Мангистауской области (+2), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 151,
  • в городе Алматы – 206,
  • в городе Шымкент – 9,
  • в Акмолинской области – 120,
  • в Актюбинской области – 37,
  • в Алматинской области – 86,
  • в Атырауской области – 20,
  • в ВКО – 95,
  • в Жамбылской области – 7,
  • в ЗКО – 29,
  • в Карагандинской области – 138,
  • в Костанайской области – 115,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 198,
  • в СКО – 143,
  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 940 612 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период 1730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 300,
  • в городе Алматы – 175,
  • в городе Шымкент – 11,
  • в Акмолинской области – 122,
  • в Актюбинской области – 18,
  • в Алматинской области – 157,
  • в Атырауской области – 62,
  • в ВКО – 133,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 206,
  • в Карагандинской области – 155,
  • в Костанайской области – 10,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангистауской области – 132,
  • в Павлодарской области – 141,
  • в СКО – 29,
  • в Туркестанской области – 42.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 887 705 человек.


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