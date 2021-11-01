Казахстан возобновляет авиарейсы с Азербайджаном

С 7 ноября авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой два рейса в неделю, передает Zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном, – говорится в сообщении МИИР.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2.

Отмечается, что азербайджанская авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары" с 6 ноября также планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа А-319.

Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана, – добавили в пресс-службе.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.