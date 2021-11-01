Суд привлек к адмответственности руководителя Управления образования столицы

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным делам Нур-Султана госслужащий привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, сообщает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения материалов административного производства установлено, что гр. Ш. Сейсенбай, занимая должность руководителя Управления образования города Нур-Султан, принял на должность заведующего детским садом сотрудника, ранее осужденного по ч. 3 пп. "б", "г" ст. 176 УК РК и ч. 1 ст. 317 УК РК (в редакции 1997 года). В соответствии с нормами, предусмотренными Трудовым кодексом РК, не допускается трудоустройство на руководящую должность в субъекты квазигосударственного сектора лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, – сообщили в Антикоррупционной службе.

Вместе с тем там отметили, что в соответствии с поправками, внесенными в трудовое законодательство в октябре 2020 года, данное ограничение распространяется на рядовые должности в квазигосударственном секторе.

Всего с начала текущего года столичным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции привлечено к административной ответственности восемь лиц, пять из которых являются государственными служащими и лицами, приравненными к ним для осуществления государственных функций. Сумма взысканных штрафов составила 2,1 млн тенге.

Руководитель столичного управления образования Шакарим Сейсенбай через соцсети сообщил о своем увольнении.

Хочу с вами поделиться новостью, что со вчерашнего дня сложил с себя обязанности руководителя Управления образования города Нур-Султан! В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность акиму города Алтаю Кульгинову за оказанное доверие и возможность поработать на государственной службе, – написал Сейсенбай в Facebook.

Он также рассказал, что было сделано за время его работы.