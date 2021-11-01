Четырехлетний малыш разбился насмерть в Шымкенте

В Шымкенте четырехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа, передает Zakon.kz.

В городском департаменте по ЧС сообщили, что сообщение о падении ребенка с четвертого этажа пятиэтажного жилого дома по ул. Гагарина Абайского района поступило 30 октября в 23:18.

На место происшествия выехали специалисты ДЧС Шымкента, которые установили, что мальчик 2017 года рождения остался без присмотра родителей и выпал из окна лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался. пресс-служба ДЧС Шымкента

Как отметили в ведомстве, "чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с детьми, уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже ненадолго".

Также установите блокираторы на окна, чтоб ребенок не смог его самостоятельно открыть, пока вас нет дома или вы отвлеклись на другие дела. Вместе с тем проведите с детьми профилактическую беседу о том, что приближаться к полностью открытым окнам нельзя и что подоконник – это не место для игр. пресс-служба ДЧС Шымкента

В случае возникновения подобных ситуаций незамедлительно сообщайте об этом в Службу спасения по телефону "112" или "101".

Периодически в Службу спасения "112" поступают сообщения о падении детей из открытых окон. Департамент по ЧС города Шымкент призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно возле открытых окон.

С начала года на территории Шымкента зарегистрировано семь случаев с падением детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех – были травмированы.