Определились чемпионы и призеры Мемориала Дениса Тена

В столичном комплексе "Барыс Арена" завершился международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, сообщает Zakon.kz.

Данные состязания стали седьмым этапом серии Challenger, проходящий под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Лучшие фигуристы турнира определялись в трех категориях: в одиночном катании у мужчин и женщин, а также танцах на льду. По итогам нескольких дней ярких выступлений судьи назвали лучших спортсменов.

В мужском одиночном катании весь пьедестал почета заняли российские фигуристы во главе с Петром Гуменником, за ним расположились Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. В десятку сильнейших смогли попасть два казахстанца – Михаил Шайдоров и Диас Жиренбаев.

У девушек золотую медаль в Беларусь увозит Виктория Сафонова, азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова заняла второе место, а на третьей строчке расположилась Анастасия Шаботова из Украины. Представители Казахстана Анастасия Лобанова и Ясмин Текик закончили свои выступления на восьмом и девятом местах соответственно.

В танцах на льду не было равных россиянам Анастасии Скопцовой и Кириллу Алешину. Украинская пара Александра Назарова/Максим Никитин примерили серебряные медали турнира. Еще один российский дуэт – Елизавета Худайбердиева/Егор Базин завоевал бронзовые медали.

Казахстанская танцевальная пара Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев сумела занять седьмое место.

Куандык Шынасилов