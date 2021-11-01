Дело о крупнейшей в истории Казахстана финансовой пирамиде передано в суд – МВД

Дело о крупнейшей в истории Независимости Казахстана финансовой пирамиде "КУЭСТРА УОРЛД" передано суду, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент Zakon.kz.

Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей крупнейшей за историю Независимости Казахстана финансовой пирамиды "КУЭСТРА УОРЛД", – сообщил Ораз.

По его словам, в ходе расследования было установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду "КУЭСТРА УОРЛД" и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев.

Он добавил, что руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты.

При этом привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков. В финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены четыре лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси, – отметил Нурдильда Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан