В Казахстане похолодает 

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 ноября, передает Zakon.kz.

2-3 ноября с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – прогнозируются осадки (дождь с переходом в снег), порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

3-4 ноября в южных, юго-восточных регионах пройдут сильные осадки.

В конце периода, с вторжением холодного северо-западного антициклона, ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха. Так, на северо-западе ночные температуры понизятся до -5…-15°C, на севере, в центре, на востоке – до -10…-20°C, на юге – до -3…-13°C, на юго-востоке – до -7...-16°C. Лишь на западе Казахстана установится погода без осадков, – сообщили в РГП "Казгидромет".

Читайте также: Какая погода ожидает казахстанцев в ноябре