Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Прогноз погоды на 2 ноября предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, днем на востоке – сильные осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем там сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке и в центре страны – гололед. РГП "Казгидромет"

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На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на юге и северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

В северной половине Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидаются гололед, туман, низовая метель, на севере и западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, низовая метель, гололед, на юго-западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере и западе Павлодарской области ожидаются гололед, метель, на юге и северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с, утром и днем на юге области – туман.

На севере и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, востоке и в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Алматинской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей ожидается туман.

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